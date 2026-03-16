В Тульской области уровень воды может вырасти на 5 метров выше нормы

В Европейской России наибольший подъём воды ожидается в бассейне Верхней Оки. Так, в Тульской области уровень воды может превысить норму почти на 5 метров. Это станет одной из главных опасностей весеннего половодья 2026 года в Европейской России.

«Весна 2026 года потребует повышенного внимания от спасательных служб в центральных регионах страны, на юге Западной Сибири и в Забайкалье. Главная задача сейчас — подготовиться к возможным заторным явлениям и безаварийному пропуску паводковых вод», — пишут синоптики.

При таянии каждого кубометра снега образуется около 250–300 литров воды. Однако в нынешнюю сухую и солнечную погоду значительная доля этой жидкости быстро исчезает в воздухе, оставляя лишь половину исходного объёма для поступления в почву и водоёмы. Благодаря этому воздействие сезонного половодья оказывается заметно слабее, чем могло бы быть при иных обстоятельствах.

Благодаря солнечной погоде большинство осадков уходит в атмосферу, сводя к минимуму вероятность катастрофических наводнений.