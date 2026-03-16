Стало известно о состоянии детей, выпавших с 5-го этажа в Ясногорске

Девочка находится в тяжелом состоянии.

Фото СК по Тульской области.

Скорая добралась к выпавшим детям за 4 минуты, сообщили Myslo в тульском Минздраве. Пострадавших доставили в Тульскую детскую областную больницу.

«Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. Девочка — в тяжелом. Дети находятся под круглосуточным наблюдением специалистов», — сообщили в ведомстве.

Ранее Myslo сообщал, что 14 марта в Ясногорске на улице Машиностроителей 3-летняя девочка и 5-летний мальчик выпали с пятого этажа: не выдержала москитная сетка. СК начал проверку по факту случившегося.
 

сегодня, в 10:16
