Предприятие в Куркинском районе обманывало покупателей, увеличивая срок годности продуктов

Фото Алексея Пирязева.

В феврале специалисты Россельхознадзора проверили работу предприятия «Куликово» в Куркинском районе. Выяснилось, что компания незаконно продлевала сроки годности продуктов, вводя потребителей в заблуждение относительно свежести товара.

В январе завод выпускал продукцию с искусственно продлёнными сроками хранения, не проводя при этом никакого реального изготовления новой партии товаров. Продукты оставались прежними, не проходили дополнительную обработку и проверку качества, что противоречит правилам безопасности пищевых продуктов.

Такие действия представляют собой грубые нарушения российского законодательства (Закон «О ветеринарии»), технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и ветеринарных правил оформления сопроводительной документации.

Предприятие получило предостережение.