  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Предприятие в Куркинском районе обманывало покупателей, увеличивая срок годности продуктов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Предприятие в Куркинском районе обманывало покупателей, увеличивая срок годности продуктов

Компания получила предостережение.

Фото Алексея Пирязева.

В феврале специалисты Россельхознадзора проверили работу предприятия «Куликово» в Куркинском районе. Выяснилось, что компания незаконно продлевала сроки годности продуктов, вводя потребителей в заблуждение относительно свежести товара.

В январе завод выпускал продукцию с искусственно продлёнными сроками хранения, не проводя при этом никакого реального изготовления новой партии товаров. Продукты оставались прежними, не проходили дополнительную обработку и проверку качества, что противоречит правилам безопасности пищевых продуктов.

Такие действия представляют собой грубые нарушения российского законодательства (Закон «О ветеринарии»), технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и ветеринарных правил оформления сопроводительной документации.

Предприятие получило предостережение. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 11:22 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
срок годности продукты Россельхознадзор
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.