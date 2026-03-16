Почти три тысячи тульских семей получают выплаты по маткапиталу

Рассчитывается доход за предыдущий год начиная с месяца до обращения за выплатой.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области больше 2,8 тысячи семей получают регулярные выплаты за счет средств материнского капитала. С января 2026 года на поддержку семей было выделено свыше 66 миллионов рублей, рассказали в региональном Соцфонде.

Регулярные выплаты предоставляются семьям, где дети младше трех лет и чей доход ниже двойного прожиточного минимума региона (для Тульской области это чуть больше 37 тысяч рублей на человека в месяц). Рассчитывается доход за предыдущий год начиная с месяца до обращения за выплатой.

Размер ежемесячного пособия соответствует уровню прожиточного минимума на ребенка в регионе (около 18 тысяч рублей в Тульской области)

Выплата предоставляется ежегодно и продолжается до исполнения ребенку трех лет. Решение о предоставлении принимается в течение пяти рабочих дней, и первая выплата поступает в тот же срок. В дальнейшем деньги приходят на счет пятого числа каждого месяца.