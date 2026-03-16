  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Почти три тысячи тульских семей получают выплаты по маткапиталу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Почти три тысячи тульских семей получают выплаты по маткапиталу

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области больше 2,8 тысячи семей получают регулярные выплаты за счет средств материнского капитала. С января 2026 года на поддержку семей было выделено свыше 66 миллионов рублей, рассказали в региональном Соцфонде. 

Регулярные выплаты предоставляются семьям, где дети младше трех лет и чей доход ниже двойного прожиточного минимума региона (для Тульской области это чуть больше 37 тысяч рублей на человека в месяц). Рассчитывается доход за предыдущий год начиная с месяца до обращения за выплатой.

Размер ежемесячного пособия соответствует уровню прожиточного минимума на ребенка в регионе (около 18 тысяч рублей в Тульской области)

Выплата предоставляется ежегодно и продолжается до исполнения ребенку трех лет. Решение о предоставлении принимается в течение пяти рабочих дней, и первая выплата поступает в тот же срок. В дальнейшем деньги приходят на счет пятого числа каждого месяца.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
sегодня, в 11:45
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
маткапитал выплаты
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Битва клубов»: в Туле прошли соревнования по тег-регби среди корпоративных команд
«Битва клубов»: в Туле прошли соревнования по тег-регби среди корпоративных команд
Предприятие в Куркинском районе обманывало покупателей, увеличивая срок годности продуктов
Предприятие в Куркинском районе обманывало покупателей, увеличивая срок годности продуктов

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.