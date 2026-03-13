В Высоком под Тулой три недели не вывозят мусор: «Хартия» в перерасчете отказала

В компании говорят, что периодичность вывоза мусора необязательна, но платить все равно придется.

В редакцию Myslo обратилась жительница 4-го проезда села Высокого. Уже две недели она безуспешно обращается в «Хартию» с просьбой убрать мусор.

«Уже третью неделю не вывозят мусор. Он копится в мешках, воняет. Некоторые жители заметили крыс. По звонку принимают заявки, но дальше — тишина», — рассказала Светлана Жекова.

Женщина отметила, что 12 марта получила письменный ответ от регионального оператора.

Ей сообщили, что «Хартия» вывозит мусор с 4-го проезда Высокого дважды в неделю — в среду и субботу.

Однако регоператор подчеркивает, что в соответствии с законодательством «при оказании коммунальной услуги по обращению с ТКО планово-регулярным способом вывоза законом не предусмотрена обязательная периодичность вывоза ТКО».

После этого напомнили, что в соответствии с правилами благоустройства Тулы к местам накопления ТКО должен быть организован круглогодичный и беспрепятственный подъезд.

«В связи с отсутствием подъезда к домам 4-го проезда с. Высокого проезд спецтехники Регионального оператора для оказания услуги по вывозу ТКО затруднителен, что подтверждается фотофиксацией и данными системы ГЛОНАСС. Вывоз ТКО будет осуществлен после обеспечения беспрепятственного подъезда. На основании вышеизложенного, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Региональный оператор информирует Вас о том, что начисления производятся обосновано и в настоящее время у „Хартии“ отсутствуют основания для снятия начислений», — говорится в ответе.

О каком отсутствии подъезда говорят в компании, Елене непонятно. Она прислала в редакцию фото дороги, по которой должен ехать мусоровоз:

Ни снега, ни каких-либо других препятствий на дороге не наблюдается. Возможно, прокурорская проверка поможет выяснить, что на самом деле стало причиной невывоза отходов.