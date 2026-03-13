  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Высоком под Тулой три недели не вывозят мусор: «Хартия» в перерасчете отказала - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Высоком под Тулой три недели не вывозят мусор: «Хартия» в перерасчете отказала

В компании говорят, что периодичность вывоза мусора необязательна, но платить все равно придется.

В Высоком под Тулой три недели не вывозят мусор: «Хартия» в перерасчете отказала

В редакцию Myslo обратилась жительница 4-го проезда села Высокого. Уже две недели она безуспешно обращается в «Хартию» с просьбой убрать мусор. 

«Уже третью неделю не вывозят мусор. Он копится в мешках, воняет. Некоторые жители заметили крыс. По звонку принимают заявки, но дальше — тишина», — рассказала Светлана Жекова.

Женщина отметила, что 12 марта получила письменный ответ от регионального оператора.

Ей сообщили, что «Хартия» вывозит мусор с 4-го проезда Высокого дважды в неделю — в среду и субботу.

Однако регоператор подчеркивает, что в соответствии с законодательством «при оказании коммунальной услуги по обращению с ТКО планово-регулярным способом вывоза законом не предусмотрена обязательная периодичность вывоза ТКО».

После этого напомнили, что в соответствии с правилами благоустройства Тулы к местам накопления ТКО должен быть организован круглогодичный и беспрепятственный подъезд. 

«В связи с отсутствием подъезда к домам 4-го проезда с. Высокого проезд спецтехники Регионального оператора для оказания услуги по вывозу ТКО затруднителен, что подтверждается фотофиксацией и данными системы ГЛОНАСС. Вывоз ТКО будет осуществлен после обеспечения беспрепятственного подъезда. На основании вышеизложенного, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Региональный оператор информирует Вас о том, что начисления производятся обосновано и в настоящее время у „Хартии“ отсутствуют основания для снятия начислений», — говорится в ответе.

О каком отсутствии подъезда говорят в компании, Елене непонятно. Она прислала в редакцию фото дороги, по которой должен ехать мусоровоз:

photo_2026-03-13_10-49-34.jpg

Ни снега, ни каких-либо других препятствий на дороге не наблюдается. Возможно, прокурорская проверка поможет выяснить, что на самом деле стало причиной невывоза отходов.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 14:20 0
Другие статьи по темам
Событие
Хартия вывоз мусора
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 113 1117 6
Тулякам прислали фейковые квитанции за ЖКУ
Жизнь Тулы и области
Тулякам прислали фейковые квитанции за ЖКУ
сегодня, в 09:00, 33 2901 4
У туляка забрали 120 гектаров земли за ненадлежащее использование участка
Жизнь Тулы и области
У туляка забрали 120 гектаров земли за ненадлежащее использование участка
сегодня, в 11:52, 21 735 2
Где в Туле 13 марта не будет света
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 13 марта не будет света
вчера, в 22:00, 73 1969 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
С начала года более 450 участников СВО из Тульской области прошли диспансеризацию
С начала года более 450 участников СВО из Тульской области прошли диспансеризацию
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайна
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайна

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.