С начала года более 450 участников СВО из Тульской области прошли диспансеризацию

Дополнительно в регионе работают кабинеты медико-психологической помощи.

С начала года более 450 участников СВО из Тульской области прошли диспансеризацию
Фото минздрава Тульской области.

В Тульской области более 1600 демобилизованных участников специальной операции прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2025 году. Министр здравоохранения Сергей Мухин подчеркнул, что забота о здоровье военнослужащих является важной составляющей адаптации к гражданской жизни.

Дополнительно в регионе функционируют кабинеты медико-психологической помощи, где специалисты поддерживают участников СВО и их семьи. Реализуется проект «Тур выходного дня», направленный на создание комфортной психологической среды для ветеранов.

На базе госпиталя ветеранов войн и труда создан Центр реабилитации участников СВО, оснащённый современным оборудованием для физиотерапии и восстановления. В 2025 году в госпитале открыли бассейн и инклюзивную спортивную площадку для комплексной реабилитации.

«Сегодня филиал фонда „Защитники Отечества“ оказывает комплексную помощь ветеранам СВО. Самый главный шаг при возвращении к гражданской жизни — это укрепить свое здоровье. Оно влияет в дальнейшем на все аспекты социализации и адаптации бойца: насколько быстро получится оформить меры поддержки, трудоустроиться, переобучиться, насколько качественно будет проведенное время в кругу близких», — сказала руководитель Тульского филиала Фонда «Защитники Отечества» Анна Домченко.

сегодня, в 14:22 0
