Режим «Половодье» в Тульской области: какие населенные пункты в зоне риска?

В Тульской области ввели режим «Половодье». В правительстве региона обсуждали план противодействия возможному половодью, включающий подготовку к эвакуации, информирование населения и др.

Ранее мы собирали серию карточек: что делать и куда звонить в случае затоплений, а также как в регионе готовятся бороться с половодьем.

Прямое транспортное сообщение может быть нарушено:

51 населённый пункт в 14 муниципалитетах: г. Тула (Нижние Присады, Гнездино), г. Алексин (Алексин, Украинский), деревня Хлопово (Арсеньевский район), посёлок Ханино (Суворовский район), село Майково (Одоевский район).

Полностью прекратится транспортное сообщение:

27 населённых пунктов в трёх муниципалитетах: Николо-Гастунь (Белёвский район), Мишнево (Суворовский район), Орлово (Щёкинский район).

Подтоплено может быть:

До 149 жилых домов в десяти населённых пунктах шести муниципалитетов: Нижний Присады (г. Тула), Николо-Гастунь (Белёвский район), Заречье (Воловский район).

До 380 приусадебных участков в двадцати восьми населённых пунктах двенадцати муниципалитетов: Нижние Присады (г. Тула), Николо-Гастунь (Белёвский район), Ушаково (Ефремовский район), Дедилово (Киреевский район).

Затронутые объекты транспортной инфраструктуры:

Подтоплено может быть: