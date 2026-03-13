Режим «Половодье» в Тульской области: какие населенные пункты в зоне риска?

В Тульской области ввели режим «Половодье». В правительстве региона обсуждали план противодействия возможному половодью, включающий подготовку к эвакуации, информирование населения и др.
Ранее мы собирали серию карточек: что делать и куда звонить в случае затоплений, а также как в регионе готовятся бороться с половодьем.
Прямое транспортное сообщение может быть нарушено:
- 51 населённый пункт в 14 муниципалитетах: г. Тула (Нижние Присады, Гнездино), г. Алексин (Алексин, Украинский), деревня Хлопово (Арсеньевский район), посёлок Ханино (Суворовский район), село Майково (Одоевский район).
Полностью прекратится транспортное сообщение:
- 27 населённых пунктов в трёх муниципалитетах: Николо-Гастунь (Белёвский район), Мишнево (Суворовский район), Орлово (Щёкинский район).
Подтоплено может быть:
- До 149 жилых домов в десяти населённых пунктах шести муниципалитетов: Нижний Присады (г. Тула), Николо-Гастунь (Белёвский район), Заречье (Воловский район).
- До 380 приусадебных участков в двадцати восьми населённых пунктах двенадцати муниципалитетов: Нижние Присады (г. Тула), Николо-Гастунь (Белёвский район), Ушаково (Ефремовский район), Дедилово (Киреевский район).
Затронутые объекты транспортной инфраструктуры:
Подтоплено может быть:
- 28 низководных мостов в двенадцати муниципалитетах: Мерлиновка (г. Тула), Стрикино (Арсеньевский район), Николо-Гастунь (Белёвский район), Устье (Кимовский район).
- Шесть участков автодорог в пяти муниципалитетах: Нижний Присады (г. Тула), Яблонево (Каменский район), Стрельцы–Пушкари–Мечнянка (Ефремовский район).
- 10 трубопроводов в восьми муниципалитетах: Горки (Богородицкий район), Азаровка (Заокский район), Ознобищево (Каменский район), Казачка (Воловский район).