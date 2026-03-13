  1. Моя Слобода
Режим «Половодье» в Тульской области: какие населенные пункты в зоне риска?

Прямое транспортное сообщение может быть нарушено в 51 населенном пункте.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области ввели режим «Половодье». В правительстве региона обсуждали план противодействия возможному половодью, включающий подготовку к эвакуации, информирование населения и др. 

Ранее мы собирали серию карточек: что делать и куда звонить в случае затоплений, а также как в регионе готовятся бороться с половодьем. 

Прямое транспортное сообщение может быть нарушено:

  • 51 населённый пункт в 14 муниципалитетах: г. Тула (Нижние Присады, Гнездино), г. Алексин (Алексин, Украинский), деревня Хлопово (Арсеньевский район), посёлок Ханино (Суворовский район), село Майково (Одоевский район).

Полностью прекратится транспортное сообщение:

  • 27 населённых пунктов в трёх муниципалитетах: Николо-Гастунь (Белёвский район), Мишнево (Суворовский район), Орлово (Щёкинский район).

Подтоплено может быть:

  • До 149 жилых домов в десяти населённых пунктах шести муниципалитетов: Нижний Присады (г. Тула), Николо-Гастунь (Белёвский район), Заречье (Воловский район).
  • До 380 приусадебных участков в двадцати восьми населённых пунктах двенадцати муниципалитетов: Нижние Присады (г. Тула), Николо-Гастунь (Белёвский район), Ушаково (Ефремовский район), Дедилово (Киреевский район).

Затронутые объекты транспортной инфраструктуры:

Подтоплено может быть:

  • 28 низководных мостов в двенадцати муниципалитетах: Мерлиновка (г. Тула), Стрикино (Арсеньевский район), Николо-Гастунь (Белёвский район), Устье (Кимовский район).
  • Шесть участков автодорог в пяти муниципалитетах: Нижний Присады (г. Тула), Яблонево (Каменский район), Стрельцы–Пушкари–Мечнянка (Ефремовский район).
  • 10 трубопроводов в восьми муниципалитетах: Горки (Богородицкий район), Азаровка (Заокский район), Ознобищево (Каменский район), Казачка (Воловский район).
