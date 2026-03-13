Тулячка подделала документы о беременности и потратила краденный маткапитал на землю в Астрахани

Женщина успела получить еще несколько выплат на несуществующего ребенка.

Фото из архива Myslo.

Киреевская межрайонная прокуратура поддержала обвинение в суде в отношении 24-летней местной жительницы. Девушка признана виновной в двух эпизодах мошенничества при получении соцвыплат.

В 2020 году девушка предъявила в местное отделение Пенсионного фонда фальшивое свидетельство о рождении несуществующего ребёнка. Используя подложный документ, она получила сертификат на материнский капитал, купила земельный участок в Астрахани и получила пособие на ребёнка до трёх лет, а также выплату за проживание ребёнка в радиационно загрязнённом районе после аварии на Чернобыльской АЭС.

Суммарно женщина украла более одного миллиона рублей.

Суд назначил женщине штраф в размере 300 тысяч рублей. Помимо этого, судом удовлетворено исковое заявление Пенсионного фонда о возвращении всей суммы полученных незаконным путем выплат. Приговор еще не вступил в законную силу.