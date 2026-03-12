  1. Моя Слобода


Евгений Ткачук, Елена Яковлева, Карина Андоленко: начались съемки сериала по роману лауреата конкурса «Ясная Поляна»

Историческую драму «Держаться за землю» снимает режиссер Сергей Виноградов.

Фото телеканала «Россия».

Сериал будет снят по мотивам одноименного романа Сергея Самсонова, лауреата конкурса «Ясная Поляна» 2019 года. Премьерный показ состоится в 2027 году, телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».
 
Главные роли в картине исполняют Евгений Ткачук, Елена Яковлева, Карина Андоленко, Андрей Гальченко, Александра Никифорова и другие.

1 (2).jpg

2014 год. Братья Шалимовы — продолжатели рабочей шахтерской династии на Донбассе. Старший Пётр (Евгений Ткачук) — жесткий, как пружина, и такой же прямолинейный. Его жена Татьяна (Карина Андоленко) воспитывает сына и дочку. Жену Пётр любит, но и гульнуть налево не прочь. Младший Валёк (Андрей Гальченко) — обаятельный балагур, но за внешним шутовством скрывается душа художника.

Братья плечом к плечу трудятся под землей, но все меняется после того, как в городе появляется красавица Лара (Александра Никифорова). Валёк влюбляется в девушку с первого взгляда, но и Пётр сражен наповал столичной незнакомкой. Так Лара невольно становится причиной вражды двух братьев…

Тем временем вокруг разворачиваются события Русской весны. Первый артиллерийский обстрел с украинской стороны разрубает жизнь героев на до и после. Пётр и Валёк уходят в ополчение. Смогут ли братья оставить свою вражду в прошлом, чтобы противостоять ужасам войны и защитить свой город и своих близких?..
 
Сергей Самсонов, автор романа «Держаться за землю»:

— Узнав, что мой роман будет экранизироваться, я испытал безмерное изумление и огромнейшее любопытство. В конце концов, раньше такого с моими сочинениями не происходило никогда. Но совершенно не могу представить, как это может выглядеть на экране, и тем сильнее хочется увидеть и процесс, и результат.

Кастинг показался мне оригинальным, в чем-то парадоксальным и оттого тем более многообещающим. Случайных лиц и личностей, по-моему, тут нет. На площадку, конечно, приезжал: надо же было посмотреть, как делают кино. Абсолютно сюрреалистическое зрелище.

1 (5).jpg

Евгений Ткачук, исполнитель роли Петра Шалимова:

— Этот фильм — попытка осознать действительность сегодняшнего дня через драму одной обычной семьи, которая пытается выжить в рамках военного времени, так неожиданно пришедшего в их город, дом. Мой герой Пётр Шалимов, персонаж романа Самсонова «Держаться за землю», — человек, привыкший добиваться желаемого. И у него довольно хорошо и успешно это получалось до определенного момента, до того, когда все рухнуло. Но утраты, которые всегда несет с собой любая война, как ни странно, помогают ему собрать себя и обрести смысл жизни.

16+
 
 

сегодня, в 15:30 0
