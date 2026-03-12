Евгений Ткачук, Елена Яковлева, Карина Андоленко: начались съемки сериала по роману лауреата конкурса «Ясная Поляна»

Фото телеканала «Россия».

Сериал будет снят по мотивам одноименного романа Сергея Самсонова, лауреата конкурса «Ясная Поляна» 2019 года. Премьерный показ состоится в 2027 году, телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».



Главные роли в картине исполняют Евгений Ткачук, Елена Яковлева, Карина Андоленко, Андрей Гальченко, Александра Никифорова и другие.





2014 год. Братья Шалимовы — продолжатели рабочей шахтерской династии на Донбассе. Старший Пётр (Евгений Ткачук) — жесткий, как пружина, и такой же прямолинейный. Его жена Татьяна (Карина Андоленко) воспитывает сына и дочку. Жену Пётр любит, но и гульнуть налево не прочь. Младший Валёк (Андрей Гальченко) — обаятельный балагур, но за внешним шутовством скрывается душа художника.

Братья плечом к плечу трудятся под землей, но все меняется после того, как в городе появляется красавица Лара (Александра Никифорова). Валёк влюбляется в девушку с первого взгляда, но и Пётр сражен наповал столичной незнакомкой. Так Лара невольно становится причиной вражды двух братьев…

Тем временем вокруг разворачиваются события Русской весны. Первый артиллерийский обстрел с украинской стороны разрубает жизнь героев на до и после. Пётр и Валёк уходят в ополчение. Смогут ли братья оставить свою вражду в прошлом, чтобы противостоять ужасам войны и защитить свой город и своих близких?..



Сергей Самсонов, автор романа «Держаться за землю»:

— Узнав, что мой роман будет экранизироваться, я испытал безмерное изумление и огромнейшее любопытство. В конце концов, раньше такого с моими сочинениями не происходило никогда. Но совершенно не могу представить, как это может выглядеть на экране, и тем сильнее хочется увидеть и процесс, и результат.

Кастинг показался мне оригинальным, в чем-то парадоксальным и оттого тем более многообещающим. Случайных лиц и личностей, по-моему, тут нет. На площадку, конечно, приезжал: надо же было посмотреть, как делают кино. Абсолютно сюрреалистическое зрелище.

Евгений Ткачук, исполнитель роли Петра Шалимова:

— Этот фильм — попытка осознать действительность сегодняшнего дня через драму одной обычной семьи, которая пытается выжить в рамках военного времени, так неожиданно пришедшего в их город, дом. Мой герой Пётр Шалимов, персонаж романа Самсонова «Держаться за землю», — человек, привыкший добиваться желаемого. И у него довольно хорошо и успешно это получалось до определенного момента, до того, когда все рухнуло. Но утраты, которые всегда несет с собой любая война, как ни странно, помогают ему собрать себя и обрести смысл жизни.

16+



