Газовики отсудили у администрации Одоевского района больше миллиона рублей

Соответствующие судебные приказы были вынесены Арбитражным судом Тульской области.

Согласно первому документу, администрация Одоевского района за сентябрь и октябрь прошлого года накопила долг перед АО «Газпром газораспределение Тула» в размере 508796 руб. 45 коп.

Ещё 591805 руб. 30 коп. «накапало» за июль и август. В материалах суда уточняется, что эта сумма предназначалась за выполнение работ по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов.

Арбитражный суд региона решил взыскать с одоевских чиновнииков, в общей сложности, более 1,1 млн рублей, из которых порядка 30 тысяч – расходы на оплату истцом государственной пошлины.

сегодня, в 21:21 0
