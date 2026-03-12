Дмитрий Миляев анонсировал встречу с наиболее успешными тульскими УК

Зампред регионального правительства Наталья Аникина отметила, что когда между УК и жителями налажена связь, все проблемы решаются быстрее. В качестве одного из примеров такого успешного взаимодействия Наталья Аникина привела в пример тульскую УК «Свои».

Гендиректор УК «Свои» Елена Ильина рассказала о своей компании, работающей в Зареченском округе Тулы. Она отметила, что сейчас компания перешла на общение с собственниками жилья в информационный канал МАХ. Также во всех управляемых домах есть чаты, советы домов. В работе УК использует все возможные каналы, получая от жителей своевременную обратную связь. Одна из особенностей УК — в большинстве домов на голосование выносят не только краткосрочные годовые планы, но и перспективные — на 5 лет.

Все работы на домах контролируют жители, а УК постоянно мониторит возможности участия в различных программах и проектах для содержания общедомового имущества.

Губернатор поблагодарил Елену Ильину за позитивный опыт общения с жителями.

Он предложил встретиться с руководством наиболее успешных тульских УК и обсудить правила и методику работы в зимний период, так как именно этот вопрос вызвал этой зимой больше всего нареканий у жителей.

«Чтобы наши нарекания к управляющим компаниям не были голословными, нужно понять, как можно перестроить их работу, сделать ее более качественно, — подчеркнул он. — Может быть, со стороны правительства региона или муниципалитета нужна помощь и поддержка в части техники, организации… Давайте вместе подумаем об этом. Наша общая задача — навести порядок, посмотреть, как работают компании, которые не имеют нареканий».

Губернатор поручил организовать рабочее совещание с привлечением наиболее успешных УК.