Тульские спасатели взорвут лед на Упе 13 марта

Это нужно для того, чтобы не допустить ледяных заторов.

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Щекинском районе 13 марта спасатели проведут подрыв льда на реке Упе, сообщает управление противопожарной службы региона. Работы пройдут перед мостом в населенном пункте Ярцево.

В ведомстве уточнили, что критического уровня подъема воды в реках региона не зафиксировано. Активное половодье прогнозируют во второй половине марта. 

В МЧС объясняют: подрыв льда нужен, чтобы не допустить ледяных заторов, они могут угрожать мостам в период весеннего половодья. Захватывающее видео взрыва можно посмотреть по ссылке

сегодня, в 12:21 +1
