Администрация Воловского района закупит гибкие манекены

Фигуры мужчины и девочки нужны для реализации проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» и обойдутся бюджету в 208 тысяч рублей.

Администрация Воловского района объявила тендер на поставку гибких манекенов для местного краеведческого музея.

«Мужской гнущийся манекен с реалистичной головой» ростом 178 см обойдется в 156 000 рублей, фигура девочки ростом 142 см — в 52 800.

В документах закупки указано, что манекены нужны для местного художественно-краеведческого музея. Их закупают в целях реализации проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Чуть подробнее — аналогичная закупка для Одоевской администрации. Там закупают два интерактивные манекены за 930 тысяч рублей.

В документах закупки указано, что манекены должны быть ростовыми куклами девушек в платьях конца XIX века, чулках и туфлях. У девиц должна быть встроенная портативная колонка с возможностью подключения внешнего устройства по Bluetooth и кабелю — значит, девчата будут «участвовать» в проведении экскурсий.

Выглядеть они должны примерно так:



Фото из закупки для Одоева.