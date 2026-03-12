  1. Моя Слобода
новости
новости
Администрация Воловского района закупит гибкие манекены

Фигуры мужчины и девочки нужны для реализации проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» и обойдутся бюджету в 208 тысяч рублей.

Администрация Воловского района закупит гибкие манекены

Администрация Воловского района объявила тендер на поставку гибких манекенов для местного краеведческого музея. 

«Мужской гнущийся манекен с реалистичной головой» ростом 178 см обойдется в 156 000 рублей, фигура девочки ростом 142 см — в 52 800.

В документах закупки указано, что манекены нужны для местного художественно-краеведческого музея. Их закупают в целях реализации проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Чуть подробнее — аналогичная закупка для Одоевской администрации. Там закупают два интерактивные манекены за 930 тысяч рублей. 

В документах закупки указано, что манекены должны быть ростовыми куклами девушек в платьях конца XIX века, чулках и туфлях. У девиц должна быть встроенная портативная колонка с возможностью подключения внешнего устройства по Bluetooth и кабелю — значит, девчата будут «участвовать» в проведении экскурсий.

Выглядеть они должны примерно так:

collage.png
Фото из закупки для Одоева.

сегодня, в 16:50 0
В Тульской области разыскивают 16-летнюю Яну Кулешову
В Тульской области разыскивают 16-летнюю Яну Кулешову
На ул. Хворостухина «внезапный» нарушитель едва не устроил ДТП
На ул. Хворостухина «внезапный» нарушитель едва не устроил ДТП

