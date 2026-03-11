  1. Моя Слобода
В Туле дорожники начали заделывать ямы

Специалисты работают на улицах Пролетарской, Скуратовской и Пролетарском мосту.

Фото администрации Тулы.

В Туле активизировались работы по ямочному ремонту дорог. Дорожное покрытие восстановят на Одоевском и Веневском шоссе, улице Оборонной. Одновременно специалисты заменят крышки люков на улицах Советской, Оборонной и Первомайской.

Глава администрации Илья Беспалов поручил усилить ямочный ремонт. Чиновники сформировали список улиц, где необходимо провести работы в первую очередь. В приоритете — дороги с общественном транспортом. Работы выполняются литым асфальтобетоном. 

Туляки могут направить заявки на ямочный ремонт в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы по тел. 30-47-81 или лично по адресу ул. Оборонная, 27, а также через портал «Открытый регион 71», ПОС и мобильное приложение «Арсенал услуг71».

Напомним, мы отправились в танковый рейд, чтобы увидеть своими глазами, насколько сильно зима испортила дороги. Почитать материал можно по ссылке

Кроме того, на оперативном совещании в «белом доме» губернатор потребовал от министра транспорта и дорожного хозяйства «отчитаться за каждую яму». Особое внимание — участкам дорог, на которые больше всего жаловались. 

