На ул. Агеева водитель решил «измерить клиренс» трамвайными путями

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Александр прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на ул. Агеева в Туле. На записи видно, как водитель Mazda едет задом по трамвайным путям встречного направления.

«Водитель решил измерить клиренс. И измерил… Я ехал от проспекта в сторону ул. Тимирязева, а он передо мной. Затем почему-то решил поехать не по асфальту. Просто так. Без очевидных причин», — сообщил автор видео.

Напомним, движение по трамвайным путям на участке ул. Агеева от ул. Николая Руднева до ул. Тимирязева запрещено, о чем водителей предупреждает соответствующий дорожный знак.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
