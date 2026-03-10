Миляев жестко потребовал от чиновников реагировать на жалобы туляков

А информацию по нерадивым УК, не исполняющим свои обязанности, передать в прокуратуру.

Фото Алексея Пирязева.

Оперативное совещание в правительстве Тульской области началось с анализа обращений граждан.

Губернатор напомнил, что сейчас в правительстве запущен новый формат анализа обращений граждан: руководители муниципалитетов, попадающие в «красную зону» по числу жалоб жителей, теперь обязаны лично и публично отчитываться о принятых мерах на оперативных совещаниях.

На оперативном совещании озвучили, что с 1 по 7 марта от туляков поступило 4020 обращений. Наиболее проблемных категорий три:

уборка снега на территории многоквартирных домов и муниципальных дорог,

аварийное асфальтовое покрытие,

течь кровли в жилых домах.

По уборке снега зафиксировано 3079 жалоб. Наибольшее количество сообщений на 1000 человек приходит из Донского, Узловского и Заокского районов. Выявили места концентрации проблемных вопросов по муниципальным дорогам: микрорайон Задонье в Донском; в Туле — улицы Новомосковская, Привокзальная, Вознесенского, село Высокое, в Новомосковске — Трудовые Резервы, улица Генерала Белова, улица Беклемищева Узловой и другие.

Также были названы попавшие в «красную зону» управляющие компании, которые не очистили от снега дворы: «Венев-Сервис», «Профсервис», «Светлый Дом», «Центральная» в Туле, «УК Богородицкого района».

По некачественному покрытию асфальтовых дорог поступило 337 обращений. Больше всего — из Новомосковска, Тулы, Киреевского района и Донского.

По текущим кровлям поступило 604 обращения. Больше всего — из Новомосковска, Тулы и Узловского района.

Миляев потребовал от глав муниципалитетов, попавших в «красную зону», немедленной реакции на жалобы граждан и отчета.

«Работу организовать как положено, по всем адресам, по всем тем обращениям, которые поступили. Это и ремонт дорог, и уборка снега, включая придомовые территории, и текущие кровли. На следующем совещании отчитайтесь по всем этим адресам», — сказал губернатор. Он поручил председателю правительства Михаилу Пантелееву взять ситуацию на контроль.

Главе ГЖИ Леониду Ивченко губернатор поручил по всем вопросам, касающимся управляющих компаний, не выполняющих свои обязанности, собрать юридически значимые документы.