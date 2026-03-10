  1. Моя Слобода
«Берите каждый адрес на контроль»: Миляев поручил решить проблему с протечками крыш в Тульской области

Чтобы следующей зимой ситуация не повторилась вновь.

Фото правительства Тульской области.

Глава региона Дмитрий Миляев поручил чиновникам тщательнее отслеживать и реагировать на жалобы жителей Тульской области по вопросам протечек крыш. Поручение прозвучало сегодня, 10 марта, на оперативном совещании в правительстве региона. 

«Берите каждый адрес на контроль! Нужно обязательно проверять качество выполненных работ и добиваться реальных результатов, а не ограничиваться оформлением бумаг», — отметил глава региона. 

Так, за февраль поступили жалобы по 605 МКД. Из Тулы — 261 МКД из 3816, Новомосковск — 88 МКД из 1656 и Алексин — 42 МКД из 803. 

На совещании отметили, что в 292 домах управляющие компании решили все проблемы в рамках текущего ремонта. Из оставшихся 313 МКД 183 дома на общем счёте Фонда капитального ремонта, по ним до 1 июля пройдёт техническое обследование, и в случае подтверждения плохого состояния кровли специалисты будут принимать решение о переносе сроков ремонта на более ранний период.

Губернатор поручил взять на контроль проведение собраний и детальных разъяснений действий жителям в домах на спецсчетах, откуда поступали жалобы на протечки кровель, а также информировать людей в домовых чатах.

«Если адрес отработан, то заносить его надо в зеленую зону. Чтобы мы вот с вами не просто разговаривали в числах, а каждый адрес непосредственно брали на контроль. Что-то включаем в программу фонда капитального ремонта путём перемещения сроков производства работ. Что-то, может быть, автоматически попадает сюда, что-то делается за счёт спецсчёта жителей, что-то делается текущим ремонтом, что-то делается средствами муниципалитетов, дополнительными денежными средствами и так дальше. Мы фактически с вами всю эту историю должны отработать», — заключил Дмитрий Миляев. 

сегодня, в 12:10 −9
