«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО

Михаил выбрал годовой контракт взамен срочной службы.

Сегодня первые студенты из Тулы отправляются в войска беспилотных систем, заключив контракт. Myslo пообщался с ребятами.

«Меня зовут Михаил, мне 21 год, я обучался в ТулГУ по некоторой специфической направленности, связанной с радиоэлектроникой. В последнее время я задумался о своей надобности, в том числе и на фронте. Подумал, что, возможно, моя специальность там реально пригодится и смогу реализовать свои навыки и, может быть, кому-то на фронте я смогу спасти жизнь», — рассказал Миша.

Михаил рассказал, почему выбрал именно беспилотные войска.

«Беспилотные системы стали наиболее востребованным видом сейчас. Большинство операций осуществляется с участием беспилотных систем. Поэтому операторы дронов нужны, и не только они, а еще инженеры, а в будущем и инструктора», — сказал он.

По словам Михаила, близкие сначала отнеслись к его выбору неоднозначно:

«Сначала было недопонимание моих мотивов, а потом мама поддержала меня».

Диплом в ТулГУ Михаил пока не получил, намерен вернуться к учебе после увольнения.

Студент Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса белевец Максим Медведев тоже сегодня заключил контракт.

«Увидел рекламу службы по контракту, друг позвал на СВО, и я принял такое решение. Беспилотные войска выбрал, потому что хорошо разбираюсь в технике, мне это интересно».

Максиму 18 лет, он учится в колледже по специальности наладчик программного компьютерного обеспечения. Диплом будет получать уже после службы.

По словам Максима, его родители и друзья запереживали за него, но он не оставил им выбора — о своем решении рассказал уже после подписания контракта.

сегодня, в 11:04
