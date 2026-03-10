«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО

Сегодня первые студенты из Тулы отправляются в войска беспилотных систем, заключив контракт. Myslo пообщался с ребятами.
«Меня зовут Михаил, мне 21 год, я обучался в ТулГУ по некоторой специфической направленности, связанной с радиоэлектроникой. В последнее время я задумался о своей надобности, в том числе и на фронте. Подумал, что, возможно, моя специальность там реально пригодится и смогу реализовать свои навыки и, может быть, кому-то на фронте я смогу спасти жизнь», — рассказал Миша.
Михаил рассказал, почему выбрал именно беспилотные войска.
«Беспилотные системы стали наиболее востребованным видом сейчас. Большинство операций осуществляется с участием беспилотных систем. Поэтому операторы дронов нужны, и не только они, а еще инженеры, а в будущем и инструктора», — сказал он.
По словам Михаила, близкие сначала отнеслись к его выбору неоднозначно:
«Сначала было недопонимание моих мотивов, а потом мама поддержала меня».
Диплом в ТулГУ Михаил пока не получил, намерен вернуться к учебе после увольнения.
Студент Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса белевец Максим Медведев тоже сегодня заключил контракт.
«Увидел рекламу службы по контракту, друг позвал на СВО, и я принял такое решение. Беспилотные войска выбрал, потому что хорошо разбираюсь в технике, мне это интересно».
Максиму 18 лет, он учится в колледже по специальности наладчик программного компьютерного обеспечения. Диплом будет получать уже после службы.
По словам Максима, его родители и друзья запереживали за него, но он не оставил им выбора — о своем решении рассказал уже после подписания контракта.