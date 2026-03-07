В тульском штабе общественной поддержки прошёл детский мастер-класс к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» в Тульской области прошел творческий мастер-класс для детей. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Крепкая семья».

​Организаторами выступили представители волонтерского корпуса партии «Единая Россия», активисты регионального отделения «Молодой Гвардии» и представители Молодежного Совета Правительства Тульской области. Участниками стали воспитанники МБОУ «ЦО №32».

​В теплой и дружеской атмосфере ребята подготовили рамки для фотографий, которые украсили цветами, лентами и блестками. Каждая работа получилась особенной, ведь в нее дети вложили частичку своей любви и заботы.

​«Совсем скоро 8 Марта, и ребята сделали своими руками подарки для самых близких - мам и бабушек. Мы постарались создать тёплую, дружескую атмосферу, где дети могли не только проявить свою фантазию, но и задуматься о том, как важно уделять внимание родным и заботиться о близких людях. Каждая работа получилась особенной, потому что ребята делали её с большим старанием и вкладывали в неё свои чувства», - поделилась руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Тульской области, член Палаты молодых законодателей Совета Федерации, член Молодежного Совета Правительства Тульской области Валерия Астафьева.

​Мастер-класс проведен в рамках проекта «Мастерская добрых дел» при финансовой поддержке Министерства внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области и Фонда президентских грантов.