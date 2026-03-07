  1. Моя Слобода
Тулячкам подарили 1000 роз и открытки в Московском метрополитене

Тематический поезд курсирует по Арбатско-Покровской линии.

Тулячкам подарили 1000 роз и открытки в Московском метрополитене
Фото правительства Тульской области.

Накануне 8 Марта пассажиркам тульского тематического поезда в Москве подарили 1000 роз и весенние открытки. Поезд курсирует по Арбатско-Покровской линии. 

aq0cl80wiogsqcgw50bg86hj0wf4nedt.jpg

Министр туризма Тульской области Елена Мартынова отметила, что регион плотно сотрудничает с правительством Москвы в различных сферах. 

9avgpzvzzcusies07ltsh6idkxombeqn.jpg

В октябре 2025 года был запущен пряничный поездВнутри состава специалист разместили полезную информацию о регионе, чтобы жители и гости столицы смогли отправиться в путешествие по Туле прямо в пути.

Пассажиры узнают, где в Тульской области находятся самые интересные туристические места: музеи, усадьбы и парки; в каком городе попробовать самые вкусные булочки, пастилу и пряники; какие сувениры и подарки стоит привезти родным и близким из путешествия.

На станции «Тульская» уже 6 лет работает тематическая зона с медиаэкраном. 
 

сегодня, в 13:18 0
В тульском штабе общественной поддержки прошёл детский мастер-класс к 8 Марта
В тульском штабе общественной поддержки прошёл детский мастер-класс к 8 Марта

