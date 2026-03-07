Перед 8 марта из Тульского перинатального центра выписали 34 новорожденных

Фото минздрава Тульской области.

Накануне Международного женского дня из Тульского перинатального центра выписали 34 малышей. Среди счастливчиков, недавно ставших родителями, оказались сразу две семьи из Тулы.

Юлия и Владимир узнали радостную новость в день десятилетнего юбилея своей свадьбы — жена родила двух сыновей Сергея и Андрея. А Илья и Анастасия впервые испытали радость родительства, подарив жизнь сыну Максиму. Выписку молодой пары приурочили ко Дню женщин, сделав этот праздник ещё ярче и приятнее.

«В торжественной обстановке родителям вручили свидетельства о рождении малышей, памятные серебряные знаки Правительства Тульской области „Родившемуся на Тульской земле“, а также поздравительные адреса от Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева», — отметили в региональном минздраве.

Напомним, мы уже рассказывали, что вот уже 4 года в стенах нового корпуса Тульского перинатального центра и днем и ночью помогают малышам появиться на свет. За это время здесь обрели жизнь более 16 000 младенцев, из них 313 — двойни. Почитать материал можно по ссылке.