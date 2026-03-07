  1. Моя Слобода
Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов

Атмосферное давление будет слегка повышенным.

Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов
Фото Алексея Пирязева.

8 марта в Туле будет облачно с прояснением. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем — от +1 до +6°С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.

Фотограф:
сегодня, в 07:30 +4
