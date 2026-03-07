Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов

8 марта в Туле будет облачно с прояснением. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем — от +1 до +6°С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
Атмосферное давление будет слегка повышенным.
