В Узловой собака нашла погибшего рабочего под завалами после обрушения крыши цеха

Герой работал вместе с хозяйкой-спасателем Ярославой Чумичевой.

Фото управления противопожарной службы Тульской области.

4 марта на узловском предприятии по производству металлоконструкций на ул. Заводской обрушилась кровля цеха. Сообщалось, что спасатели использовали беспилотники и кинологическую службу.

Именно собака, принадлежащая спасателю Ярославе Чумичевой, ночью нашла нашла человека, погребенного под завалами. Начальник поисково-спасательного отряда Сергей Сафронов помогал вытаскивать погибшего. 

photo_2026-03-05_15-33-52.jpg

«Спасатели работали бок о бок с сотрудниками МЧС России по Тульской области, несмотря на существующую угрозу новых обрушений. Благодаря слаженным действиям экстренных служб спасательную операцию удалось провести максимально эффективно», — рассказали в управлении противопожарной службы Тульской области. 

Напомним, в момент обрушения внутри находилось 45 человек.
43 из них выбрались наружу самостоятельно, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело, в причинах произошедшего разбираются следователи.

сегодня, в 11:31 +1
Другие статьи по темам
Место
Узловая
Прочее
обрушение крыши цеха собака помощь
