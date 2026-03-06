В Узловой собака нашла погибшего рабочего под завалами после обрушения крыши цеха

Фото управления противопожарной службы Тульской области.

4 марта на узловском предприятии по производству металлоконструкций на ул. Заводской обрушилась кровля цеха. Сообщалось, что спасатели использовали беспилотники и кинологическую службу.

Именно собака, принадлежащая спасателю Ярославе Чумичевой, ночью нашла нашла человека, погребенного под завалами. Начальник поисково-спасательного отряда Сергей Сафронов помогал вытаскивать погибшего.

«Спасатели работали бок о бок с сотрудниками МЧС России по Тульской области, несмотря на существующую угрозу новых обрушений. Благодаря слаженным действиям экстренных служб спасательную операцию удалось провести максимально эффективно», — рассказали в управлении противопожарной службы Тульской области.

Напомним, в момент обрушения внутри находилось 45 человек.

43 из них выбрались наружу самостоятельно, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело, в причинах произошедшего разбираются следователи.