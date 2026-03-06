Фермер из Кимовска тайно провез 39 коров без документов

Фото freepik.com.

В феврале специалисты Россельхознадзора по Тульской области получили информацию о нарушениях ветеринарных правил, допущенных главой крестьянского фермерского хозяйства из Кимовска.

Оказалось, что фермер перевозил 39 голов крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных, их здоровье и эпидемиологический статус.

«Управлением главе КФХ объявлено и направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства РФ», — отметили в региональном ведомстве.