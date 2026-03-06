Власти обсудили, как изменится облик улицы Фридриха Энгельса в Туле

Фото правительства Тульской области.

Зампредседателя правительства Тульской области Наталья Аникина провела совещание по поводу комплексного развития улицы Фридриха Энгельса в Туле. Основная цель — создать удобное и современное общественное пространство, которое будет гармонично сочетаться с существующей застройкой и улучшит качество городской среды.

На совещании обсудили:

создание удобной парковочной инфраструктуры;

синхронизацию мероприятий с благоустройством площади Искусств;

повышение доступности территории для всех групп населения, включая семьи с детьми и пожилых людей.

Застройщики принимают активное участие в обсуждении и организации работ. Создана рабочая группа, которая занимается разработкой единой концепции благоустройства и определением этапов реализации проекта.

Комплексное развитие территорий направлено на достижение задачи, поставленной губернатором Дмитрием Миляевым, — сделать Тульскую область территорией семейного счастья.

«Мы продолжаем улучшать городскую среду в нашем регионе. Общественные пространства — это то, с чем жители соприкасаются ежедневно. Здесь важна визуальная составляющая, функциональность и доступность. Комфортно должно быть всем, в особенности семьям с детьми, пожилым людям. Поэтому на этапе разработки концепции мы продумываем каждую деталь, которая в дальнейшем может повлиять на общую картину благоустройства», — отметила Наталья Аникина.