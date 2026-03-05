  1. Моя Слобода
«Людей под завалами больше нет»: в Узловой спасатели завершили поиски на месте обрушения цеха 

Работы велись всю ночь. В результате обвала крыши погибли два человека.

«Людей под завалами больше нет»: в Узловой спасатели завершили поиски на месте обрушения цеха 

В Узловой спасатели завершили работы по поиску людей после обрушения кровли цеха завода металлоконструкций. Завалы разбирали вручную. Специалисты использовали беспилотники и кинологическую службу.

«Людей под завалами нет. Поисково-спасательные работы велись всю ночь», — рассказали в региональном МЧС. 

По уточненным данным, в момент обрушения внутри находилось 45 человек.
43 из них выбрались наружу самостоятельно, 1 человек погиб, еще одного нашли под завалами без признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело, в причинах произошедшего разбираются следователи.

В прокуратуре сообщили, что крыша цеха обрушилась под тяжестью снега. Помещения Узловского машиностроительного завода сдавались в аренду двум коммерческим организациям, производящим металлоконструкции.

 

сегодня, в 09:26 +1
