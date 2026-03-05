Тульскую «Катюшу» отправили на косметический ремонт: видео

Кадр из видео.

Тульскую «Катюшу» отправили на косметический ремонт. Полноразмерный макет боевой машины сняли с постамента и увезли на одно из предприятий, чтобы привести в порядок. Об этом рассказал глава администрации города Илья Беспалов.

В планах также и реконструкция самого постамента. Выполнить работы и вернуть «Катюшу» на пересечение ул. Пролетарской и Демидовской Плотины должны в преддверии 9 Мая.

Отметим, что «Катюша» стала памятником в Туле в 1980 году. Позже оригинал известной машины сняли с постамента. На въезде в Пролетарский округ с 2020 года стоит макет.