«Легко ли быть девочкой?»: в Тульском экзотариуме пройдет бесплатная тематическая экскурсия к 8 Марта

7, 8 и 9 марта на новой экспозиции для гостей пройдет специально подготовленная программа.

Фото Тульского экзотариума.

«Каблучки, макияж — и этот день наш!» — кажется, так звучала фраза из рекламы про жизнь современных женщин. А как обстоят дела у других биологических видов? К какому маникюрному мастеру ходят девочки-сурикатихи? У кого из обитателей зоопарка самый томный взгляд? А как живется девочкам-палочницам? Специалисты Тульского экзотариума готовы ответить на эти вопросы.

7, 8 и 9 марта на новой экспозиции для гостей пройдет специально подготовленная к Международному женскому дню бесплатная тематическая экскурсия «Легко ли быть девочкой?».

А еще в экзотариуме можно будет увидеть показательные кормления подвижных саймири, дружелюбных лемуров и очаровательных лупоглазых пак. Понаблюдать за обедом и послушать занимательные факты о пищевых привычках этих животных можно 7, 8 и 9 марта в 13.30.

Также гостей экзотариума в парке ждет увлекательный мастер-класс по изготовлению открытки к 8 Марта.

На старой экспозиции на улице Октябрьской с 7 по 9 марта для посетителей подготовят познавательную встречу о животных. Кроме того, гостей ждут «Ням-ням шоу» — зрелищные кормления питомцев.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайте и в соцсетях Тульского экзотариума.

12+