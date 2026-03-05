  1. Моя Слобода
Погода в Туле 6 марта: снег и легкий мороз

Атмосферное давление в норме.

Фото Алексея Пирязева.

6 марта в Туле будет облачно с прояснениями. Днем местами возможны небольшие осадки, снег. На дорогах гололедица.

Ветер северной четверти, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем — от -3 до +2 °С. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.

сегодня, в 07:00 +6
