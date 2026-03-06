Размер алиментов при расчете пособия изменился в Тульской области

Сумма исчисляется теперь от среднемесячной зарплаты региона.

Фото Дмитрия Дзюбина.

С 1 марта 2026 года в Тульской области изменились правила расчета алиментов, включаемых в доходы семьи при оформлении единого пособия.

Раньше минимальный размер алиментов рассчитывался исходя из минимальной зарплаты, теперь — из среднемесячной номинальной зарплаты региона.

Суммы алиментов теперь определяются так:

На одного ребенка — четверть среднемесячной зарплаты региона (73 868 ÷ 4 = 18 467 рублей).

На двоих детей — треть среднемесячной зарплаты региона (73 868 ÷ 3 ≈ 24 623 рубля).

На троих и более детей — половина среднемесячной зарплаты региона (73 868 ÷ 2 = 36 934 рубля).

Изменения касаются семей, где алименты выплачиваются по устной договоренности или нотариальному соглашению. Заявители, имеющие судебное решение или исполнительный документ, продолжают рассчитывать алименты по фактическим поступлениям.

Заявление подается через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение Соцфонда. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, пособие назначается сроком на 12 месяцев.