  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Размер алиментов при расчете пособия изменился в Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Размер алиментов при расчете пособия изменился в Тульской области

Сумма исчисляется теперь от среднемесячной зарплаты региона.

Размер алиментов при расчете пособия изменился в Тульской области
Фото Дмитрия Дзюбина.

С 1 марта 2026 года в Тульской области изменились правила расчета алиментов, включаемых в доходы семьи при оформлении единого пособия.

Раньше минимальный размер алиментов рассчитывался исходя из минимальной зарплаты, теперь — из среднемесячной номинальной зарплаты региона.

Суммы алиментов теперь определяются так:

  • На одного ребенка — четверть среднемесячной зарплаты региона (73 868 ÷ 4 = 18 467 рублей).
  • На двоих детей — треть среднемесячной зарплаты региона (73 868 ÷ 3 ≈ 24 623 рубля).
  • На троих и более детей — половина среднемесячной зарплаты региона (73 868 ÷ 2 = 36 934 рубля).

Изменения касаются семей, где алименты выплачиваются по устной договоренности или нотариальному соглашению. Заявители, имеющие судебное решение или исполнительный документ, продолжают рассчитывать алименты по фактическим поступлениям.

Заявление подается через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение Соцфонда. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, пособие назначается сроком на 12 месяцев.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 09:21 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
алименты соцфонд выплаты
Погода в Туле 6 марта: снег и легкий мороз
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 марта: снег и легкий мороз
сегодня, в 07:00, 97 984 6
Власти обсудили, как изменится облик улицы Фридриха Энгельса в Туле
Жизнь Тулы и области
Власти обсудили, как изменится облик улицы Фридриха Энгельса в Туле
сегодня, в 11:10, 41 642 -5
Туляки накопили почти 5 миллиардов рублей на будущую пенсию
Жизнь Тулы и области
Туляки накопили почти 5 миллиардов рублей на будущую пенсию
сегодня, в 10:00, 37 551 0
В Туле обрушилась часть старинной усадьбы на Октябрьской
Жизнь Тулы и области
В Туле обрушилась часть старинной усадьбы на Октябрьской
сегодня, в 10:21, 21 1099 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки накопили почти 5 миллиардов рублей на будущую пенсию
Туляки накопили почти 5 миллиардов рублей на будущую пенсию
«Легко ли быть девочкой?»: в Тульском экзотариуме пройдет бесплатная тематическая экскурсия к 8 Марта
«Легко ли быть девочкой?»: в Тульском экзотариуме пройдет бесплатная тематическая экскурсия к 8 Марта

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.