7 марта на части улицы Фридриха Энгельса временно ограничат движение, остановку и стоянку транспорта

В районе дома № 49 с 10.00 до 16.00 будет ограничено движение из-за вывоза крупногабаритного мусора. Трамваи изменят маршрут.

На участке от улицы Пушкинской до улицы Каминского будет полностью ограничено движение транспорта, а также запрещены остановка и стоянка автомобилей, сообщает городская администрация. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c.jpg
 

Изменение маршрутов трамваев

На это время маршруты № 1, 12, 13, 14 будут следовать по обновленным схемам:

  • № 12: от ул. Штыковой до Красного Перекопа (по действующей схеме), далее через ул. Кауля — ул. Оборонную — ул. Советскую — ул. Пролетарскую — ул. Епифанскую — ул. Марата — ул. Кутузова до Щегловской засеки.
  • № 13: от ст. Металлург до Красного Перекопа (по действующей схеме), далее по ул. Кауля — ул. Оборонной — ул. Советской — ул. Коминтерна до Кондитерской фабрики.
  • № 14: от Кондитерской фабрики до ул. Советской (по действующей схеме), далее маршрут проляжет по ул. Оборонной — ул. Кауля — Красному Перекопу, затем обратно по ул. Кауля — ул. Оборонной — ул. Советской и через Пролетарский мост до ст. «Металлург».
  • № 1: от Щегловской засеки до ул. Советской (по действующей схеме), далее следует по ул. Оборонной — ул. Кауля — Красному перекопу, затем возвращается по ул. Кауля — ул. Оборонной — ул. Советской и продолжает путь по ул. Октябрьской до ул. Штыковой.
Челночное движение

На участке от остановки «Педуниверситет» до ул. Станиславского будет организован бесплатный челночный трамвай. Он будет курсировать с 7.00 до 20.00 с интервалом около 15 минут.

Планируйте свои маршруты заранее с учетом временных изменений.

сегодня, в 14:26 +1
