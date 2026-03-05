1800 спасенных жизней: новому корпусу Тульского перинатального центра — 4 года

Фото Ирины Игнатьевой.
Вот уже 4 года в стенах нового корпуса Тульского перинатального центра и днем и ночью помогают малышам появиться на свет. За это время здесь обрели жизнь более 16 000 младенцев, из них 313 — двойни.
Бывает и так, что за жизнь ребенка приходится бороться, — в случаях, когда малыш рождается раньше срока или с патологиями.
Врачам нового перинатального центра в новых стенах удалось спасти 1800 детей.
О работе отделения детской реанимации рассказала заместитель главного врача по педиатрической помощи Тульского областного перинатального центра Полина Абезяева:
— Отделение детской реанимации в перинатальном центре — это одно из очень важных отделений, где проходят лечение маленькие детки. К сожалению, бывает так, что одни младенцы спешат появиться на свет раньше, чем это нужно. Другие малыши рождаются вовремя, но с различными заболеваниями или пороками развития. И им нужно обязательно помочь прийти в эту жизнь, чтобы дальше они росли сильными и здоровыми.
По словам Полины, сейчас врачи чаще всего сталкиваются с внутриутробным инфицированием плода. Малыши получают инфекцию еще в утробе матери, а после рождения врачи борются с ней.
Прежде всего, перед медиками стоит задача стабилизировать состояние маленьких пациентов. Малышей «донашивают» в специальных кювезах, в которых они чувствуют себя комфортно, словно в животе у мамы: в аппарате контролируют температуру, влажность, а специальные датчики следят за работой сердца и других органов. Питание малютки получают внутривенно.
Детская реанимация в новом перинатальном центре не стоит на месте: каждый месяц врачи внедряют в свою работу новые технологии и методики, в центре обновляют оборудование.
Полина рассказала и об одной из специальных методик, которая позволяет спасать большое количество детских жизней. Когда малыши получают респираторную терапию, одновременно с воздухом они вдыхают специальный газ — оксид азота. Это очень важно для малышей, которые родились раньше срока, и для детей с тяжелыми заболеваниями легких.
Для малыша в реанимации крайне важно и общение с мамой: слышать ее голос, чувствовать ее дыхание и биение сердца. Поэтому в палатах есть специальное кресло для «метода кенгуру»: мама садится рядом с кювезом, берет малыша на руки, а он остается подключен ко всем необходимым для жизни аппаратам.
Мы пообщались с Натальей Набережной. Она мама двойняшек Ивана и Степана, которые поторопились появиться на свет 19 февраля. За время выхаживания в кювезах мальчики уже окрепли и скоро отправятся домой.
— Мои малыши родились недоношенными, с маленьким весом, после появления на свет они попали в реанимацию. Сейчас у нас все хорошо! Мальчики выздоравливают и набирают вес. Ждем, когда нас отпустят домой, — поделилась Наталья.
Женщина приехала рожать из Чернского района. Своих первых двоих детей она рожала не здесь и не ожидала получить столько внимания и заботы, а главное, оказаться в настолько комфортных условиях.
— Здесь очень здорово, — улыбнулась Наталья. — Обращение персонала, условия, новые стены и оборудование, а главное — отдельный бокс. Мы в отдельной палате, никто друг другу не мешает. Врач приходит каждый день, осматривает их, слушает, проверяет.
Мальчики выглядят уже вполне здоровенькими, а Наталья — счастливой: все плохое позади, и скоро двойняшки отправятся покорять этот мир и радовать родителей.