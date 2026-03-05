1800 спасенных жизней: новому корпусу Тульского перинатального центра — 4 года

Фото Ирины Игнатьевой.

Вот уже 4 года в стенах нового корпуса Тульского перинатального центра и днем и ночью помогают малышам появиться на свет. За это время здесь обрели жизнь более 16 000 младенцев, из них 313 — двойни.



Бывает и так, что за жизнь ребенка приходится бороться, — в случаях, когда малыш рождается раньше срока или с патологиями.

Врачам нового перинатального центра в новых стенах удалось спасти 1800 детей.





О работе отделения детской реанимации рассказала заместитель главного врача по педиатрической помощи Тульского областного перинатального центра Полина Абезяева:

— Отделение детской реанимации в перинатальном центре — это одно из очень важных отделений, где проходят лечение маленькие детки. К сожалению, бывает так, что одни младенцы спешат появиться на свет раньше, чем это нужно. Другие малыши рождаются вовремя, но с различными заболеваниями или пороками развития. И им нужно обязательно помочь прийти в эту жизнь, чтобы дальше они росли сильными и здоровыми.





По словам Полины, сейчас врачи чаще всего сталкиваются с внутриутробным инфицированием плода. Малыши получают инфекцию еще в утробе матери, а после рождения врачи борются с ней.



Прежде всего, перед медиками стоит задача стабилизировать состояние маленьких пациентов. Малышей «донашивают» в специальных кювезах, в которых они чувствуют себя комфортно, словно в животе у мамы: в аппарате контролируют температуру, влажность, а специальные датчики следят за работой сердца и других органов. Питание малютки получают внутривенно.