Тулячка дважды ударила пристава ножом: дело передано в суд

В Туле 58-летняя местная жительница обвиняется в угрозе причинения вреда здоровью в отношении сотрудника органов принудительного исполнения.

Следствием установлено, что 17 марта 2025 года в многоквартирном доме на улице Щегловская Засека обвиняемая дважды ударила судебного пристава ножом. Женщина была недовольна решением суда об отключении газа в ее квартире. Вооружилась клинком и напала на пристава, который сопровождал газовщиков.

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.





