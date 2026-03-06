  1. Моя Слобода
  Тулячка дважды ударила пристава ножом: дело передано в суд
Тулячка дважды ударила пристава ножом: дело передано в суд

Обвиняемой грозит до 10 лет колонии.

В Туле 58-летняя местная жительница обвиняется в угрозе причинения вреда здоровью в отношении сотрудника органов принудительного исполнения.

Следствием установлено, что 17 марта 2025 года в многоквартирном доме на улице Щегловская Засека обвиняемая дважды ударила судебного пристава ножом. Женщина была недовольна решением суда об отключении газа в ее квартире. Вооружилась клинком и напала на пристава, который сопровождал газовщиков. 

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

 



 

сегодня, в 12:12 0
