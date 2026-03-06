  1. Моя Слобода
Дмитрий Миляев поздравил тульских женщин с наступающим праздником 8 Марта

Также поздравить женщин приехал наш земляк — певец Алексей Воробьев. По случаю праздника он подарил им концерт.

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 6 марта, в Тульской областной филармонии прошло мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Губернатор Дмитрий Миляев выступил с праздничной речью. 

«Очень надеюсь, что вы получите массу поздравлений и приятных слов. Конечно, традиционно мужчины желают, чтобы каждый день в вашей жизни был как 8 Марта. Хотя после праздника они нередко забывают об этом. Желаю, чтобы мужчины поздравляли вас так пылко и тепло, чтобы впечатлений хватило до следующего 8 Марта, — отметил глава региона. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/b8/ee/ffab-a5e6-4598-81be-946940c5e0d9/910f2c88-3440-4fd2-9a8f-0dc9185fe435.jpg

Он подчеркнул, что сейчас почти не осталось профессий, где нет женщин. В сложные времена очень многое всегда держится на женских плечах. 

«Низкий вам поклон за вот это нервное, но крепкое состояние души. За тот характер, который вы проявляете сегодня, когда наши ребята защищают нашу страну. Вы во всех профессиях, вы на всех направлениях, на всех постах», — сказал Дмитрий Миляев. 

В заключение своей речи губернатор пожелал дамам семейного счастья и профессиональных успехов. 

«Спасибо за то, что вы ответственно относитесь к любому делу, за которое беретесь. Будьте молоды душой, будьте крепки духом, будьте всегда здоровы, будьте дружны. Ну и не обижайте, пожалуйста, нас, мужчин», — отметил глава региона. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/b8/ee/ffab-a5e6-4598-81be-946940c5e0d9/54c22b6e-9ee3-490b-b58e-06a185b285d7.jpg

Также женщин приехал поздравить наш земляк — певец Алексей Воробьев. По случаю праздника он подарил женщинам концерт. 

Фотограф:
сегодня, в 13:46
