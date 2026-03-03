В Богородицке коммерсанты скрыли от налоговиков почти 40 млн рублей

В межрайонном отделе СУ СК РФ возбуждено и расследуется уголовное дело.

В Богородицке следователи устанавливают обстоятельства сокрытия денег коммерческой организации, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в особо крупном размере.

По данным пресс-службы регионального СУ СК России, руководство фирмы, занимающейся производством и продажей щебня, не желая выплачивать долги по налогам и страховым взносам, умышленно скрыло от налоговой службы доходы организации на сумму свыше 39 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела коммерсанты приняли решение о добровольном погашении долга в полном объеме. Следователи проводят сбор доказательственной базы и устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.