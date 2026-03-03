Где в Туле отключат свет 4 марта

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Тульского Рабочего полка, 102-в,
- ул. Марата, 182, 184,
- ул. Баженова, 2,
- ул. Кутузова, 1, 3 к. 1,
- ул. 9 Мая, 1, 1-г, 3,
- пр-т Ленина, 94, 96, 98,
- ул. Смидович, 7,
- ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-б,
- ул. Газовая, 26-34 (чётн.),
- ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Верещагина, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,
- ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35,
- пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.), 2,
- Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
- пер. Баженова, 9-13 (нечётн.), 10-14 (чётн.), 9-а,
- пер. Л. Чайкиной, 3, 5, 6, 8, 8-а, 10,
- ул. Л. Чайкиной, 2-14 (чётн.), 5-17 (нечётн.), 17-а,
- ул. Дементьева, 44-56 (чётн.), 39, 40,
- ул. Демонстрации, 21, 27, 27 к. 1, 38-в, 42, 44, 46-а, 135, 137, 139, 141,
- ул. Максимовского, 1, 3, 5.