  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле отключат свет 4 марта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Где в Туле отключат свет 4 марта

Публикуем актуальные адреса.

Где в Туле отключат свет 4 марта

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Тульского Рабочего полка, 102-в,
  • ул. Марата, 182, 184,
  • ул. Баженова, 2,
  • ул. Кутузова, 1, 3 к. 1,
  • ул. 9 Мая, 1, 1-г, 3,
  • пр-т Ленина, 94, 96, 98,
  • ул. Смидович, 7,
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-б,
  • ул. Газовая, 26-34 (чётн.),
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,
  • ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35,
  • пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.), 2,
  • Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
  • пер. Баженова, 9-13 (нечётн.), 10-14 (чётн.), 9-а,
  • пер. Л. Чайкиной, 3, 5, 6, 8, 8-а, 10,
  • ул. Л. Чайкиной, 2-14 (чётн.), 5-17 (нечётн.), 17-а,
  • ул. Дементьева, 44-56 (чётн.), 39, 40,
  • ул. Демонстрации, 21, 27, 27 к. 1, 38-в, 42, 44, 46-а, 135, 137, 139, 141,
  • ул. Максимовского, 1, 3, 5.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 22:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат свет нет света плановые отключения электроэнергии
Утром 4 марта в Тульской области завоют сирены
Жизнь Тулы и области
Утром 4 марта в Тульской области завоют сирены
вчера, в 21:15, 59 732 -3
Дмитрий Миляев стал вторым среди российских губернаторов по популярности на платформе MAX
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев стал вторым среди российских губернаторов по популярности на платформе MAX
вчера, в 11:47, 61 1528 -43
«Антрэ», «Паблик» и «Мистер чашка»: тульский бизнес учится говорить по-русски
Жизнь Тулы и области
«Антрэ», «Паблик» и «Мистер чашка»: тульский бизнес учится говорить по-русски
вчера, в 13:15, 53 5614 -6
Дмитрий Миляев проведет заседание комиссии Госсовета в Ленобласти
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев проведет заседание комиссии Госсовета в Ленобласти
вчера, в 13:00, 32 868 -11

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Президент России наградил главного тульского следователя Владимира Усова
Президент России наградил главного тульского следователя Владимира Усова
В Богородицке коммерсанты скрыли от налоговиков почти 40 млн рублей
В Богородицке коммерсанты скрыли от налоговиков почти 40 млн рублей

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.