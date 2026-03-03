Президент России наградил главного тульского следователя Владимира Усова

Госнаграда была вручена генерал-майору юстиции на заседании ведомственной коллегии в Москве.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Центральном аппарате Следственного комитета России глава ведомства Александр Бастрыкин вручил руководителю следственного управления СК России по Тульской области Владимиру Усову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Владимир Владимирович трудится в органах следствия с 2000 года. В 2016 году он был назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления по Тульской области, а в 2020-м стал руководителем.

Под его контролем раскрываются резонансные уголовные дела, а региональное следственное управление демонстрирует высокие показатели в работе.