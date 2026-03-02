  1. Моя Слобода
В Новомосковске администрацию оштрафовали на 40 тысяч за грязное муниципальное жилье

Глава администрации получил предостережение.

Фото прокуратуры Тульской области.

В 2025 году в Новомосковске прокуратура проверила выполнение администрацией городского округа законодательных норм, регулирующих содержание муниципального жилья.

Проверяющие установили, что в некоторых квартирах на улицах Донской проезд, Мира, Стадионной и Свердлова жилье содержалось ненадлежащим образом, что сделало проживание в этих помещениях некомфортным и небезопасным.

Глава администрации получил предостережение. Прокурор подал в суд четыре административных иска, потребовав принудительно обязать местных властей исправить положение. Суд удовлетворил требования. 

«За ненадлежащее содержание муниципальных квартир должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых помещений)», — пишет пресс-служба регионального ведомства. 

Штраф составил 40 тысяч рублей.

сегодня, в 14:04 0
Место
Новомосковск
Прочее
муниципальное жилье
