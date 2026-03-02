  1. Моя Слобода
В Веневском районе компания незаконно увеличивала сроки годности продуктов

Россельхознадзор направил руководству предостережение.

Фото Алексея Пирязева.

Специалисты управления Россельхознадзора по Тульской области в феврале проверили работу компании «Карорида» в Веневском районе. 

Оказалось, что завод производил продукцию с искусственным увеличением сроков годности, без реального изготовления новой партии товаров и учета особенностей сырья. Это нарушает правила безопасности пищевых продуктов.

Кроме того, фирма выпускала мясную продукцию в объемах, превышающих закупленное сырье, что ставит под угрозу отслеживаемость товара и снижает гарантию его происхождения.

Руководству компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Фотограф:
сегодня, в 14:25 0
