С 1 апреля в Тульской области вводят ограничения для большегрузов

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области вводят ограничения на проезд тяжелых грузовых автомобилей по региональным и межмуниципальным автодорогам с 1 по 30 апреля 2026 года. Они направлены на сохранение дорожного покрытия в период весенней распутицы, когда грунт становится мягким и подверженным повреждениям.

Движение транспортных средств с нагрузкой, превышающей 4 тонны на ось, будет разрешено только для:

международных перевозок грузов и пассажиров (автобусов);

транспорта медицинских учреждений и машин, перевозящих медизделия;

перевозчиков продуктов, лекарств, животных, кормов, ГСМ, удобрений, семян, почты и твердых коммунальных отходов ;

техники для ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий;

транспорта федеральных органов власти (где предусмотрена военная служба);

машин дорожных организаций, занятых ремонтом и содержанием трасс.

Ограничения не распространяются на три ключевые дорожные артерии:

автомобильная дорога Тула — Новомосковск;

автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск — Новомосковск;

участок автодороги Тула — Белев (км 7+245 — км 11+390).

Для контроля за соблюдением режима будут установлены посты весового контроля. Водителей большегрузов призывают внимательно ознакомиться с информацией и учесть временное ограничение при планировании маршрутов.