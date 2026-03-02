С 1 апреля в Тульской области вводят ограничения для большегрузов

В Тульской области вводят ограничения на проезд тяжелых грузовых автомобилей по региональным и межмуниципальным автодорогам с 1 по 30 апреля 2026 года. Они направлены на сохранение дорожного покрытия в период весенней распутицы, когда грунт становится мягким и подверженным повреждениям.
Движение транспортных средств с нагрузкой, превышающей 4 тонны на ось, будет разрешено только для:
- международных перевозок грузов и пассажиров (автобусов);
- транспорта медицинских учреждений и машин, перевозящих медизделия;
- перевозчиков продуктов, лекарств, животных, кормов, ГСМ, удобрений, семян, почты и твердых коммунальных отходов;
- техники для ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий;
- транспорта федеральных органов власти (где предусмотрена военная служба);
- машин дорожных организаций, занятых ремонтом и содержанием трасс.
Ограничения не распространяются на три ключевые дорожные артерии:
- автомобильная дорога Тула — Новомосковск;
- автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск — Новомосковск;
- участок автодороги Тула — Белев (км 7+245 — км 11+390).
Для контроля за соблюдением режима будут установлены посты весового контроля. Водителей большегрузов призывают внимательно ознакомиться с информацией и учесть временное ограничение при планировании маршрутов.