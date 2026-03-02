  1. Моя Слобода
Тулу сделают туристическим хабом для путешествий по малым городам региона

Новую стратегию развития туризма представят в мае.

Фото Алексея Пирязева.

Тульская область переходит к разработке новой стратегии развития туристической отрасли. Уже прошли встречи с рестораторами, отельерами, туроператорами и экскурсоводами. В марте к обсуждению присоединятся представители муниципалитетов, рассказал замгубернатора Тульской области Ярослав Раков. 

Новый этап развития предусматривает выделение трёх основных туристических зон: Окского, Куликовского и Тульского кластеров, а также юго-западное направление — маршрут от Тулы до Белева.

В Окском кластере основное внимание сосредоточится на продвижении новых маршрутов, в Куликовском — на инфраструктуре.

«Отдельное направление работы — раскрытие потенциала Тулы как туристического хаба — города, откуда удобно отправляться в путешествия по малым городам региона. Линейку предложений планируется расширить за счёт новых событий и фестивалей, объектов агро- и экотуризма, нестандартных экскурсионных форматов», — отметил Раков. 

Туристический рынок планирует привлекать не только москвичей, но и иностранных путешественников, а также формировать развитую инфраструктуру развлечений и гостиничного бизнеса.

Новую концепцию развития туризма в Тульской области представят в мае 2026 года.

Фотограф:
сегодня, в 17:12 −6
