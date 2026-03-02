В Туле из аварийных домов переселят более 1000 человек

Фото Алексея Пирязева.

В правительстве Тульской области обсудили итоги жилищного строительства за 2025 год и перспективы на 2026 год. Регион занял второе место по динамике развития стройиндустрии и четвертое место по объему ввода жилья в Центральном федеральном округе.

С федеральным проектом «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», регион в 2025 году ввел в эксплуатацию более 1 миллиона кв. м жилья, из них ИЖС — 650 тысяч кв. м и МКД — 356 тысяч кв. м, что превысило плановый показатель на 20%. Плановые показатели выполнены на 20% сверх установленной нормы.

В 2025 году в эксплуатацию ввели 42 многоквартирных дома в 30 жилых комплексах, обеспечив жилье гражданам на площади порядка 356 тыс. кв. м.

Кроме того, специалисты подписали 19 соглашений о комплексном развитии территории (КРТ) в Туле, что позволит решить жилищные проблемы жителей аварийных домов общей площадью более 21 тыс. кв. м. Программа даст возможность улучшить жилищные условия для более чем 1000 человек.

«В прошлом году введено в эксплуатацию жилье для отдельных категорий граждан в поселках Барсуки, Плеханово и Скуратово и более 13 тыс. кв. м жилья — для переселения из аварийного фонда и для детей-сирот», — доложил министр строительства Тульской области Игорь Казенный.