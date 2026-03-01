  1. Моя Слобода
Ночью в небе над Тульской областью уничтожили два украинских беспилотника

Пострадавших нет.

Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще два украинских беспилотника. Об этом губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем канале в MAX.

Пострадавших нет. По предварительным данным разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Помните: упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено!

Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

сегодня, в 10:05 −4
