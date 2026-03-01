В Туле завершилась «Музейная зима»

28 февраля в Тульской области прошли финальные мероприятия культурно-просветительского проекта «Музейная зима в Туле» 2025-2026.

На протяжении трех зимних месяцев в учреждениях культуры всех муниципальных образований Тульской области проходили мероприятия для совместного досуга семей с детьми. Среди них – мероприятия программы «Музейная МультЗима в Туле, совместного проекта с киностудией «Союзмультфильм».

Яркой кульминацией программы стал фестиваль анимации и мультфильмов «МультЗима». Он проходил 27 и 28 февраля на площадке творческого индустриального кластера «Октава».

Во второй день фестиваля состоялась лекция ведущего креативного продюсера Евгении Жирковой о развитии современной мультипликации. Также киностудия провела серию мастер–классов по перекладной анимации: участники создали собственные мультфильмы с указанием своего имени в титрах.

На площадке региональной Школы креативных индустрий дети рисовали мультфильмы на тульскую тему и учились сочинять музыку к анимационным фильмам. Тульские библиотеки организовали мастер‑классы для самых маленьких посетителей. Кроме того, на круглом столе руководители и специалисты учреждений обсудили развитие мультипликационных студий на базе модельных библиотек. К 85‑летию обороны Тулы региональные библиотеки планируют создать мультфильм, посвящённый этому историческому событию и подвигу туляков.

Культурную программу дополнили спектакль Тульского государственного театра кукол по сказке «Красная шапочка» и номер детской цирковой студии Тульского государственного цирка по мотивам мультфильма «Каникулы Бонифация». На площадке работала выездная студия Музея П.Н. Крылова, выставка «Союзмультфильма» с кадрами из лучших авторских фильмов современных российских аниматоров и экспозиция книг по истории и технике анимации из фондов Тульской областной научной библиотеки. В кластере «Октава» и на других площадках региона проходил кинопоказ мультфильмов из золотой коллекции «Союзмультфильма».

Финальным событием проекта стал шоу–матч на Губернском катке. На лёд вышли юные хоккеисты тульской школы «Академии Михайлова» и игроки молодежной команды «АКМ–Новомосковск». Для гостей работала фотозона мультсериала «Чемпионы» с участием главных героев.

Заместитель председателя Правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова поблагодарила участников фестиваля: учреждения культуры региона и Академию Михайлова. Она подчеркнула, что объединение разных сфер в досуговых мероприятиях делает их привлекательными для всех возрастов.

«Губернатор Дмитрий Миляев обращает наше внимание на необходимость новых форматов в массовых мероприятиях региона. Мы видим, что это пользуется большой популярностью у жителей и гостей нашего региона, и стремимся сделать программу актуальной интересам для всех поколений. Именно так досуг становится семейным делом, которое сближает поколения и делает семью крепче», — отметила Ольга Гремякова.