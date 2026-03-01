Какие законы вступают в силу в марте

Срок оплаты ЖКХ перенесут на пять дней
Последней датой внесения платежей теперь будет 15-е число, а не 10-е, как было раньше. Закон от 24.06.2025 № 177-ФЗ вступает в силу 1 марта. Нововведение поможет потребителям избежать просрочек и начисления пеней.
Изменится и дата предоставления документов на плату за коммунальные услуги — с 1-го на 5 число каждого месяца.
Еще одно нововведение, касающееся ЖКХ: федеральная служба судебных приставов теперь будет размещать в системе ГИС ЖКХ данные исполнительных производств, возникших из-за неуплаты счетов за ЖКХ.
Вывески теперь будут только на русском
Соответствующая норма закона от 24.06.2025 № 168-ФЗ вступает в силу 1 марта. На русском также должны быть информационные таблички, такие как «открыто», «закрыто», «распродажа» и т. д.
Надписи на иностранном языке размещать можно, но только в случае, если рядом они будут продублированы на русском. При этом русская версия должна быть не меньше по объему и выполнена в тех же цветах и таким же шрифтом. На фирменные названия и товарные знаки данные положения не распространятся.
Газовое оборудование смогут обслуживать больше организаций
Согласно закону от 31.07.2025 № 308-ФЗ обслуживать газовое оборудование в домах смогут не только организации, транспортирующие газ до места соединения сети газораспределения с внутридомовым газопроводом.
Теперь, если в в доме используется природный газ — обслуживать оборудование будут газораспределительные организации, транспортирующие газ до внутридомового оборудования, или подрядчики, отвечающие требованиям промышленной безопасности. При сжиженном углеводородном газе — этим займутся газоснабжающие организации, поставляющие газ до точки подключения внутридомовой сети. Если же в процессе задействован бытовой газ в баллонах, работы смогут вести уполномоченные газоснабжающие организации в регионах.
Закон принят для того, чтобы исключить монополизацию рынка. Изменения вступают в силу с 1 марта.
В России запретят фильмы, противоречащие традиционным ценностям
В выдаче прокатного удостоверения смогут отказать фильмам, дискредитирующим российские традиционные духовно-нравственные ценности теперь будут отказывать в выдаче прокатного удостоверения. Речь идет об онлайн-кинотеатрах и стриминговых сервисах с ежедневной посещаемостью более 100 000 пользователей.
Если несоответствующих требованиям контент найдут на площадке, владелец будет обязан удалить его в течение суток с момента требования Роскомнадзора.
Блокировать нежелательные фильмы обяжут и владельцев социальных сетей с аудиторией больше 500 000 пользователей в сутки.
Закон от 31.07.2025 № 324-ФЗ также начнет действовать с 1 марта.
За рекламу табака — блокировка без суда
Любые интернет-ресурсы, содержащие рекламу о дистанционной продаже табачной и никотиносодержащей продукций, с 1 марта заблокируют сразу же без решения суда. Новая норма содержится в законе от 29.12.2025 № 569-ФЗ. Ответственность за мониторинг недопустимости подобный рекламы возложат на владельцев ресурсов и социальных сетей.
Больше никаких автоматических списаний за подписки в интернете
Запрет, который мы все давно ждали начинает действовать с 1 марта (№ 376-ФЗ от 15.10.2025). Запретят автоматические списания с банковских карт без согласия клиента, а также с карт, которые покупатель ранее предоставлял сервису, но уже отвязал от него.
Теперь схема такая: удаляете данные банковской карты и больше никаких внезапных платежей. Изменения коснутся сервисов в ежемесячной оплатой, в том числе онлайн-кинотеатры и программы лояльности.
Содержать объекты культурного наследия станет проще
Нормы закона от 07.06.2025 № 142-ФЗ, вступающего в силу 1 марта, избавят собственников объектов культурного наследия от бюрократии при проведении мелкого и неотложного ремонта, который не затрагивает важные исторические элементы здания.
С этого дня нужно просто уведомить соответствующие органы о ремонте и можно приступать к работам. Изменить цвет фасада или изменить лепнину не получится, а вот подлатать крышу вполне себе.
Новые требования для включения автомобилей в реестр такси
Теперь авто должно соответствовать одному из условий: совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, которое установлено Правительством РФ для госзакупок; автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Закон от 23.05.2025 № 116-ФЗ вступает в силу 1 марта.
Требования коснутся автомобилей, которые будут вносить в реестр такси после 1 марта 2026 года.
С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси будет количество набранных баллов локализации.