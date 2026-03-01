  1. Моя Слобода
В зеркальную дату 56 пар зарегистрировали браки в Тульской области

26 февраля — одна из самых красивых свадебных дат в этом году.

В зеркальную дату 56 пар зарегистрировали браки в Тульской области

Благодаря зеркальному сочетанию цифр дата 26.02.2026 особенно полюбилась влюблённым. Всего в Тульской области в этот день появилась 56 новых семей, из них 36 пар зарегистрировали брак во Дворце бракосочетания города Тулы. 

Этот день стал не просто красивым совпадением цифр, а настоящим отражением нового вектора развития региона, который накануне обозначил Губернатор Дмитрий Миляев в своём ежегодном послании: Тула — территория семейного счастья. 

Во всех отделах ЗАГС региона царила торжественная атмосфера. Счастливые молодожёны скрепили свой союз подписями и получили первый государственный документ — свидетельство о заключении брака. По доброй традиции каждая новая семья приняла в подарок от губернатора книгу «Летопись семьи», которая станет началом их общей истории.

Вектор на создание территории семейного счастья, заданный губернатором в ежегодном послании, обретают в Тульской области реальные черты. Каждая новая семья — это вклад в будущее региона, где хочется жить, растить детей и строить планы.

