  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Щекино водитель «Нивы» не дождался тепловоза - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Щекино водитель «Нивы» не дождался тепловоза

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В Щекино водитель «Нивы» не дождался тепловоза

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» в социальной сети МАХ опубликовали кадры из Щекино. Запись сделана между ул. Мостовской и ул. Угольной. На ней видно, как водитель «Нивы» нарушил правила дорожного движения.

««По-щекински»». Железнодорожный переезд у райсуда. Проезд на запрещающий под вопросом, а вот обгон на переезде точно был. Снято 18.02.2026, в 08:55», - сообщил автор видео.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель нарушил ПДД в месте смертельной аварии
Дежурная часть
В Туле водитель нарушил ПДД в месте смертельной аварии
вчера, в 20:20, 36 2833 2
В центре Тулы водитель Nissan Murano показал свое отношение к ПДД
Дежурная часть
В центре Тулы водитель Nissan Murano показал свое отношение к ПДД
вчера, в 16:16, 9 1424 -1
На ул. Токарева водитель «нашел» расчищенное место
Дежурная часть
На ул. Токарева водитель «нашел» расчищенное место
27 февраля, в 20:18, 34 3002 5
В Туле автобус лихо промчал на красный
Дежурная часть
В Туле автобус лихо промчал на красный
27 февраля, в 16:47, 9 1404 1
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:00 −2
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 1 марта: облачно и мокрый снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 1 марта: облачно и мокрый снег
сегодня, в 09:00, 105 1016 7
Из-за вредности соседа четыре квартиры в тульской пятиэтажке две недели живут без газа: люди просят помощи
Жизнь Тулы и области
Из-за вредности соседа четыре квартиры в тульской пятиэтажке две недели живут без газа: люди просят помощи
сегодня, в 12:09, 71 1666 1
Видеосказку, в создании которой принимал участие Дмитрий Миляев, передали в Президентскую библиотеку
Жизнь Тулы и области
Видеосказку, в создании которой принимал участие Дмитрий Миляев, передали в Президентскую библиотеку
сегодня, в 13:09, 60 679 -14
В Туле завершилась «Музейная зима»
Жизнь Тулы и области
В Туле завершилась «Музейная зима»
сегодня, в 11:02, 16 448 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
Видеосказку, в создании которой принимал участие Дмитрий Миляев, передали в Президентскую библиотеку
Видеосказку, в создании которой принимал участие Дмитрий Миляев, передали в Президентскую библиотеку

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.