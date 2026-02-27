Туляки оценивают качество госуслуг в Тульской области на 4,5 балла

В этом году расширят перечень услуг в МФЦ.

В Тульской области 100% массовых социально значимых услуг доступны в электронном формате. Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

В ведомстве отметили, что по итогам 2025 года туляки обращались онлайн в 98%. В среднем жители оценивают качество сервисов на 4,57 балла.

99,95% — уровень удовлетворенности жителей качеством обслуживания в МФЦ.

«В 2026 году приоритетом станет развитие и популяризация государственных услуг в электронном виде, расширение перечня услуг, предоставляемых в МФЦ», — отметили в ведомстве.