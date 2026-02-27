В правительстве подготовят детальные планы спасения для 44 тульских деревень, попадающих в зону паводка

Грядущий паводок и купальный сезон обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

26 февраля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел заседание комиссии по ЧС. Главные темы — подготовка к паводку, пожароопасному и купальному сезонам.

Паводок

Из-за малоснежной зимы глубина промерзания почвы вдвое ниже нормы (16 см), при этом снега выпало в два раза больше обычного. Это парадоксальная ситуация: талая вода будет быстро уходить в грунт, что должно смягчить разлив рек. Тем не менее готовятся к худшему. Пик половодья прогнозируют на вторую декаду марта. Уровень воды, который ожидают в этом году, последний раз фиксировали в 1994 году.

Где ждать проблем?

Под угрозой подтопления 18 низководных мостов (Белевский, Кимовский, Одоевский районы, Тула и др.). Если пойдут затяжные дожди, без прямого сообщения с «большой землей» могут остаться 44 населенных пункта. Также возможны подтопления приусадебных участков в Дедилово и Нижних Присадах, а также подвалов в Пролетарском и Привокзальном округах Тулы.

Особое внимание — 10 участкам русел рек в Ефремове и Туле (набережная Дрейера, Казанская набережная, район «Макси» и парка «Патриот»). Там планируют взрывать лед, чтобы избежать заторов. Взрывчатка и оборудование уже готовы.

Губернатор поручил в недельный срок разработать четкий план действий для каждого из 44 населенных пунктов, попадающих в зону риска.

Чиновники должны подворово подсчитать количество детей и пожилых людей, понять, кому потребуется дистанционное обучение, и проверить каждый пункт временного размещения (всего их 53 на 3830 мест).

«Нужно доехать в каждый ПВР и проверить его состояние», — подчеркнул Миляев, добавив, что план должен включать работу скорой, полиции, пожарных и схему подвоза продуктов.

Пожары и купальный сезон

Пожароопасный сезон ожидают уже в первой декаде апреля. Основные меры — опашка населенных пунктов, контроль свалок и забор воды. Тем, кто сдаст поджигателей леса, обещано вознаграждение в 10 тысяч рублей.

К купальному сезону в регионе планируют открыть 70 пляжей. Два новых появятся в Богородицком и Веневском районах, а пляж в Белоусовском парке ждет реконструкция. Все документы на работу пляжей владельцы должны подать в Роспотребнадзор до 15 мая.

Дмитрий Миляев потребовал от глав муниципалитетов не просто отчитаться бумагами, а наладить прямой контакт с жителями и системно информировать их обо всех рисках — от разлива рек до выхода на тонкий лед.