  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В тульских кормах обнаружили опасные токсичные вещества - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В тульских кормах обнаружили опасные токсичные вещества

Компания получила предостережение.

В тульских кормах обнаружили опасные токсичные вещества
Фото freepik.com.

Специалисты Россельхознадзора проверили работу компании «Интеркрос Центр» в Ясногорском районе. 

В ходе анализа образца корма, произведенного предприятием, обнаружено превышение предельно допустимых концентраций токсичного вещества дезоксиниваленола и наличие запрещенного вещества зеараленона.

Исследования проводились Тульским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ». В результате ООО «Интеркрос Центр» выдвинуто официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предписано производить корма и кормовые добавки в строгом соответствии с ветеринарно-санитарными нормами. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:42 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
корм Россельхознадзор
Погода в Туле 27 февраля: мокро, ветрено и до +2
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 27 февраля: мокро, ветрено и до +2
сегодня, в 07:00, 120 966 3
В Тульской области 18 мостов могут оказаться в зоне подтопления весной
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 18 мостов могут оказаться в зоне подтопления весной
сегодня, в 09:31, 35 1035 0
На пр. Ленина водитель решил взгромоздиться на пешеходный переход
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил взгромоздиться на пешеходный переход
вчера, в 20:17, 50 1921 5
Тульскую птицефабрику оштрафовали на две тысячи за вредные выбросы в атмосферу
Жизнь Тулы и области
Тульскую птицефабрику оштрафовали на две тысячи за вредные выбросы в атмосферу
сегодня, в 10:46, 25 730 -3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Смартфон в дикой природе: эксперт рассказал о правилах обращения со смартфоном там, где нет связи
Смартфон в дикой природе: эксперт рассказал о правилах обращения со смартфоном там, где нет связи
Туляки оценивают качество госуслуг в Тульской области на 4,5 балла
Туляки оценивают качество госуслуг в Тульской области на 4,5 балла

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.