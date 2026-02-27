В тульских кормах обнаружили опасные токсичные вещества

Фото freepik.com.

Специалисты Россельхознадзора проверили работу компании «Интеркрос Центр» в Ясногорском районе.

В ходе анализа образца корма, произведенного предприятием, обнаружено превышение предельно допустимых концентраций токсичного вещества дезоксиниваленола и наличие запрещенного вещества зеараленона.

Исследования проводились Тульским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ». В результате ООО «Интеркрос Центр» выдвинуто официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предписано производить корма и кормовые добавки в строгом соответствии с ветеринарно-санитарными нормами.